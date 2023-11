Auf Platz 71 von 81 Städten: Sind Würzburgs Digitalisierungsfortschritte wirklich so schlecht?

Plus Stadt verliert beim Ranking. Das schlechte Ergebnis bei der Digitalisierungsentwicklung erklärt die Stadt Würzburg mit der Methode der Untersuchung.

Beim diesjährigen Digitalisierungsranking des Vereins Bitkom schneidet Würzburg schlecht ab. Das Ranking, das vom Verband der Digitalbranche erstellt wird, vergleicht die Digitalisierungsfortschritte deutscher Großstädte.

Mit dem Smart City Index untersuchte der Verband Digitalisierungskonzepte und -umsetzungen von 81 deutschen Großstädten. Dabei wurden die Fortschritte in Sachen Digitalisierung anhand von fünf verschiedenen Themenbereichen näher betrachtet: Verwaltung, IT und Kommunikation, Mobilität, Energie und Umwelt sowie Gesellschaft und Bildung.