Würzburg

17:00 Uhr

Auf Tour mit den Stadtreinigern: Diese Menschen sorgen dafür, dass die Straßen nach dem Würzburger Faschingszug wieder sauber werden

Plus Sieben Tonnen Müll sind in diesem Jahr beim Würzburger Faschingszug entstanden. Für die Beseitigung sind die Stadtreiniger zuständig. Wie die "Helden in Orange" Fasching erleben.

Von Julian Bandorf

10 Uhr, Sonntagvormittag, vor dem Würzburger Rathaus. Der Elferrat lädt zur großen Lagebesprechung. Das Großereignis an diesem Tag: Der Würzburger Faschingszug, der nach zwei Jahren Corona-Zwangspause erstmals wieder zehntausende Menschen in die Domstadt locken wird. Neben dem Zugmarschall Michael Zinnhobel und Vertretern der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, ist auch Simon Stoewe dabei. Er ist Abteilungsleiter Straßenreinigung der Stadt Würzburg und mit seinem Team dafür zuständig, dass die Straßen nach dem Faschingszug wieder sauber und sicher für die Passantinnen und Passanten werden.

