Schwebheim

27.08.2023

Auffällig viele Tiere ausgesetzt: Das Tierheim Schwebheim gerät an seine Belastungsgrenzen

Plus In der Region Schweinfurt werden aktuell viele Haustiere ausgesetzt. Für das Tierheim Schwebheim wird das zunehmend zum Problem. Was die Gründe sein könnten.

Von Steffen Krapf

Die Freude bei Hündin Maja ist unübersehbar als Marina Neuner ihr Gehege betritt. Die drei Jahre alte Hündin der Rasse American Akita ist eines von vielen Tieren, das derzeit im Tierheim Schwebheim untergebracht ist und das darauf wartet, in ein neues Zuhause zu ziehen. Denn in der Urlaubszeit verschärft sich die Situation in den Tierheimen regelmäßig dramatisch. So auch in Schwebheim, wie Leiterin Marina Neuner und der erste Vorsitzende Johannes Saal berichten.

"Ein Tier in einem Karton irgendwo hinzustellen ist mit Abstand die blödeste Lösung", regt sich Saal auf. Auffällig viele Kaninchen würden in letzter Zeit ausgesetzt, viele der Tiere würden irgendwo in Schweinfurt in Kartons sitzend aufgefunden. Auch von herum hoppelnden weißen Kaninchen am Schweinfurter Marienbach berichtet Saal. Irgendwann landen die Tiere dann im besten Fall im Tierheim.

