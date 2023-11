Auffälliger Flugverkehr: Drei Militärhubschrauber kreisen fast eine Stunde bei Gerolzhofen und Donnersdorf

Plus Drei Hubschrauber haben am vergangenen Donnerstag die Aufmerksamkeit etlicher Menschen im Raum Gerolzhofen auf sich gezogen.

Drei Hubschrauber haben am frühen Abend des vergangenen Donnerstag, 2. November, die Aufmerksamkeit etlicher Menschen im Raum Gerolzhofen auf sich gezogen. Die Hubschrauber bewegten sich insoweit auffällig, als sie teils über längere Zeit in der Luft standen und sich scheinbar nicht fortbewegten.

Dies war Augenzeugen zufolge nicht nur bei Gerolzhofen der Fall, sondern gegen 18 Uhr auch am Ortsrand von Donnersdorf. Eine Nachfrage dieser Redaktion bei der örtlichen Polizei ergab, dass dieser nichts bekannt ist über den möglichen Einsatzes von Polizeihubschraubern. Im betreffenden Zeitraum seien dort keine fliegenden Einheiten der Polizei, etwa zur Unterstützung einer Vermisstensuche oder im Rahmen einer Fahndung nach Straftätern, in der Luft gewesen.