Würzburg

29.11.2023

Aufschub für Würzburger Rentnerin: Krystyna Thiele muss noch nicht aus ihrer Wohnung ausziehen

Die Ankündigung der Stadt Würzburg, sie müsse ihre Verfügungswohnung zum 30. November räumen und in eine WG umziehen, hat die Würzburger Rentnerin Krystyna Thiele körperlich und seelisch mitgenommen. Jetzt bekommt sie aber zumindest eine Fristverlängerung.

Ein Schreiben ihrer Hausärztin an die Stadt Würzburg hat der 77-jährigen Krystyna Thiele geholfen: Sie muss an diesem Donnerstag ihre Wohnung noch nicht aufgeben.

Die Rentnerin Krystyna Thiele darf noch etwas länger in ihrer Wohnung bleiben. Nach dem Willen der Stadt Würzburg hätte die 77-Jährige an diesem Donnerstag, 30. November, ihre 44 Quadratmeter großen Verfügungswohnung räumen und in ein kleineres WG-Zimmer umziehen müssen. Doch dieser Termin ist jetzt vom Tisch: Ein Schreiben von Thieles Hausärztin hat offenbar den Aufschub möglich gemacht.

Die Aufregungen der vergangenen Wochen waren für die Rentnerin sehr belastend

Dass sie nach 23 Jahren in ihrer Wohnung in der Würzburger Zellerau von der Stadt "umgesetzt" werden soll, weil die Stadt Würzburg die Auffassung vertritt, dass ihre 44 Quadratmeter-Wohnung für Thiele allein zu groß ist, hat die Rentnerin aus der Fassung gebracht.

