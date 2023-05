Bad Neustadt

19.05.2023

Augenärztin behandelt Kassenpatienten nicht mehr wie gewohnt: KVB stuft Versorgung in der Rhön als "angespannt" ein

Plus In einer Augenarztpraxis in Bad Neustadt werden nur noch Selbstzahler und Privatpatienten betreut. Wie kommt man nun an freie Termine bei Fachärzten in der Region?

Von Kristina Kunzmann Artikel anhören Shape

Die Suche nach Arztterminen ist nicht nur in Rhön-Grabfeld ein viel diskutiertes Thema. Das zeigte ein Bericht dieser Redaktion über die Augenärztin Dr. med. Julia Katinka Müller-Richter. Sie darf aus rechtlichen Gründen seit dem Weggang der früheren Inhaberin ihrer Praxis in Bad Neustadt, Gabriele Szopa-Spötta, gesetzlich versicherte Personen nicht mehr wie gewohnt behandeln. Deshalb stehen viele Kassenpatienten nun vor der Herausforderung, einen neuen Augenarzt für sich zu finden.

Mehrere Patienten hatten dieser Redaktion von kurzfristigen Terminabsagen in der Praxis von Müller-Richter berichtet. Nach Erscheinen des Artikels meldeten sich weitere Patienten, die die Vorwürfe bestätigten. Darunter Christa Hornig aus Mellrichstadt, deren Mann Walter – Kassenpatient – ebenfalls kurzfristig keinen Termin mehr bekommen habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen