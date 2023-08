Schweres Unwetter in Unterfranken: Aura im Sinngrund nach Unwetter überflutet, Hunderte Einsätze der Feuerwehr

In der Nacht zum Donnerstag zog ein schweres Unwetter über Unterfranken. Die Einsatzkräfte hatten auch wegen überfluteter Straßen und umgestürzter Bäumen viel zu tun.

Ein heftiges Unwetter mit starken Regenfällen ist in der Nacht auf Donnerstag über Unterfranken gezogen. Vor allem Starkregen hielt die Einsatzkräfte in der Region auf Trab, berichtet Dennis Wolz, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr in Würzburg.

Im Landkreis Main-Spessart gab es 81 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren, vor allem in den Orten Partenstein, Frammersbach und Aura im Sinngrund. Keller und Wohnungen liefen voll und Straßen wurden regelrecht überflutet.

Land unter in Aura im Sinngrund nach starken Regenfällen

In Aura im Sinngrund führte der Starkregen dazu, dass der gleichnamige Fluss Aura über die Ufer trat und in den Ort strömte. Die Hauptstraße verwandelte sich durch die Wassermassen in einen reißenden Strom. Das Wasser drang in mehrere Gebäude ein. Die Feuerwehr ist derzeit noch mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

"Die Starkregenniederschläge haben an allen Gewässern im Landkreis Main-Spessart zu einem starken Anstieg der Wasserstände geführt", meldet der Hochwassernachrichtendienst Bayern. Die Scheitel an der Jossa und am Pegel Bad Brückenau/Sinn seien erreicht. Der Main und die Wern seien bislang nicht von Hochwasser betroffen.

Umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller auch in Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld

40 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren meldet die Integrierte Leitstelle Schweinfurt. Die Einsatzkräfte hatten dort mit umgestürzten Bäumen und vollgelaufenen Kellern viel zu tun. Der Schwerpunkt der Unwetter lag über den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld.

Die Stadt Schweinfurt, der Landkreis Schweinfurt und der Landkreis Haßberge kamen dagegen glimpflich davon, sagt Klaus Wörner, Leiter der Integrierten Leitstelle in Schweinfurt.

Rund um Mitternacht sei auch die Region um Aschaffenburg ein Schwerpunkt der Einsätze gewesen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken am Donnerstag. Die Leitstelle Bayerischer Untermain in Aschaffenburg sprach am Morgen von einer dreistelligen Zahl an Einsätzen.

Aufgrund der Regenfälle über Frankfurt wurden am dortigen Flughafen Dutzende Flüge gestrichen: Am Mittwochabend hätten sich unter anderem auf dem Vorfeld große Wassermengen gesammelt, sagte ein Sprecher des Flughafens. Für mehr als zwei Stunden wurde die Bodenabfertigung am Flughafen deshalb gänzlich eingestellt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.