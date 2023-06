Würzburg

17:00 Uhr

Aus Café Michel wird BrotHaus: Bleibt das Kaffeehaus-Flair erhalten? So sehen die Pläne aus

Plus Nach 111 Jahren schloss das bekannte Kaffeehaus Café Michel – der neue Betreiber erhitzte von vornherein die Gemüter. Bewahrheiten sich jetzt die Befürchtungen der Würzburger?

Von Lara Meißner Artikel anhören Shape

Die alte Holztreppe windet sich wie eh und je durch den Raum nach oben, außen herum herrscht Rohbauzustand: Das bekannte Würzburger Café Michel wird nach 111 Jahren aktuell Stück für Stück zu BrotHaus – wohl kaum eine Veränderung in der Würzburger Gastronomielandschaft hat 2022 so viele Gemüter erhitzt. Vor einem knappen Jahr schloss im August 2022 das Kaffeehaus mit Wiener Charme am Oberen Markt nach über einem Jahrhundert in Familienhand. Vier Generationen der Familie Michel hatten bis dato das Traditionshaus geführt. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Firma BrotHaus, eine Handwerksbäckerei ebenfalls in vierter Generation aus Burgbernheim in Mittelfranken, den Standort übernehmen wird.

Dies führte zum Aufschrei bei manchen Würzburger Kaffeetrinkern und Strudelessern: Wird jetzt alles "neu, modern, kühl" wie in den Kommentarspalten auf mainpost.de befürchtet wurde? Bleiben die Strudel? Oder wird die Stadt um noch eine gesichtslose Bäckerkette reicher? Die Empörung ging sogar so weit, dass in der BrotHaus-Filiale in Burgbernheim böse Briefe im Briefkasten landeten, und sich schließlich der Café Michel-Seniorchef Florian Michel schützend vor den neuen Pächter stellte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen