Iphofen

16:00 Uhr

Aus der Großstadt in die Idylle Iphofens: Bei Edelvibes wird der Schwanberg zum Reggae Hill

Plus Ihr etwas anderer Lebensentwurf passt auch aufs Land: Mit Saxophon und Tandem schwimmt ein Iphöfer Paar auf der positiven Welle – und bringt gerade eine CD heraus.

Von Astrid Pirner Artikel anhören Shape

Bei Stephen und Josefin Keise ist das Leben die Musik: Als Akustik-Duo Edelvibes haben sie gerade eine neue CD veröffentlicht. Das Paar würde man eher in eine Großstadt verorten, aber seit gut zwölf Jahren lebt es in einem beschaulichen Wohngebiet Iphofens. Josefin Keise hat Verwandte im Steigerwald und in Iphofen, wo sie als Kind öfter zu Besuch war. So beschloss das Paar, hier heimisch zu werden. In ländlicher Idylle. Bunte Einfamilienhäuser reihen sich aneinander. Keine Hektik, kein Lärm, kein Stress.

Optisch fallen sie auf, tragen eher Großstadtlook. "Am Meer werde ich wegen meiner türkisen Haare von vielen Kindern für eine Meerjungfrau gehalten", erzählt Josefin (40) lachend, die selbst Mutter zweier Kinder ist. Aber Türkis war eben immer schon ihre Lieblingsfarbe.

