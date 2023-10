Bad Neustadt

Aus für die Produktion bei Valeo in Bad Neustadt: Was können Beschäftigte tun, wenn die Kündigung droht?

Protestkundgebung beim Autozulieferer Valeo in Bad Neustadt Anfang Oktober. Über 300 sind in Gefahr. Weshalb immenser Widerstand gegen die Pläne des Unternehmens wichtig ist, erläutert eine Anwältin für Arbeitsrecht im Interview.

Von Ines Renninger

Für Rhön-Grabfeld sind die Pläne von Valeo, die Fertigung in Bad Neustadt zum Sommer 2024 zu schließen, ein Schock. 310 Stellen könnten in Bad Neustadt abgebaut werden. In Forschung und Entwicklung, hieß es jüngst auf einer Info-Veranstaltung von Seiten des Unternehmens, bleiben 200 Stellen erhalten. Wie man Kündigungen eventuell entgehen könnte und was man im Worst Case tun sollte, erklärt Elisa Härder. Die 34 Jahre alte Fachanwältin für Arbeitsrecht wohnt in Bad Neustadt und arbeitet in der Würzburger Kanzlei Steinbock und Partner, die auch in Bad Kissingen eine Zweigstelle hat. Sie hat sich unter anderem auf betriebsbedingte Kündigungen spezialisiert.

Elisa Härder: Die Betroffenen haben die Möglichkeit, sich bereits auf dem Arbeitsmarkt umzusehen. In einer solchen Situation sollte man jeden Vorgesetztenwechsel, jede Versetzung nutzen, um nach einem Zwischenzeugnis zu fragen. Ist eine betriebsbedingte Kündigung erst einmal ausgesprochen, wird der Arbeitgeber das Zeugnis meist nur noch zum Teil eines Gesamtpaketes machen, in dem möglicherweise zugleich um Abfindung oder rückständiges Entgelt gerungen wird. So eine Einigung kann sich über mehrere Wochen hinziehen. Ohne gutes Zeugnis sind die Bewerbungschancen erschwert.

