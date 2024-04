Aus für Galeria Kaufhof in Würzburg wegen zu hoher Mieten: OB Schuchardt spricht vom "Worst-Case für die Innenstadt"

Plus Nach dem Aus für Galeria Kaufhof in Würzburg reagiert der Oberbürgermeister und der Handelsverband mit Sorge. Die Forderungen des Vermieters seien "überzogen".

Die Meldung trifft Würzburg hart: Seit Samstagmorgen ist offiziell bekannt, dass der Galeria Karstadt Kaufhof schließen muss. Für Oberbürgermeister Christian Schuchardt ( CDU) ist diese Entscheidung eine "Worst-Case-Situation für unsere Innenstadt." Der Kaufhof in Würzburg sei ein "systemrelevanter Einzelhandelsmagnet", der nun wegfalle.

Noch vor wenigen Tagen hatte sich der Filialleiter André Tworowski durchaus optimistisch gezeigt, was den Erhalt seiner Filiale anging. Im vergangenen Jahr, beim damals zweiten Insolvenzverfahren innerhalb kürzester Zeit, wurde die Filiale in Würzburg noch gerettet. Der Standort Schweinfurt musste jedoch schließen. Tworowski argumentiere nach außen immer mit den seiner Ansicht nach positiven Kennzahlen der Filiale. Doch das scheint nicht geholfen zu haben.