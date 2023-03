Gochsheim

18.03.2023

Aus Liebe zum behinderten Kind: "Holger darf weiterleben"

Ingrid und Helmut Kuypers mit ihrem Sohn Holger. Seit 46 Jahren sind die Eltern rund um die Uhr für ihren Sohn da. Für dieses außergewöhnliche Engagement erhielt der Vater jetzt das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Plus Holger hat den Körper eines großen Mannes und die Seele eines kleinen Jungen. Für Ingrid und Helmut Kuypers ist er Mittelpunkt im Leben. Eine außergewöhnliche Familie.

Von Irene Spiegel

An der Pinwand im Wohnzimmer hängen viele Kinderfotos: Holger am Schlagzeug, Holger auf dem Fahrrad, Holger beim Spielen. Stolz zeigt Mama Ingrid das neueste Handyfoto von ihrem inzwischen 46 Jahre alten Sohn, wie er freundlich in die Kamera lacht. "Ist das nicht schön?!"

