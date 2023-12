"Aus Sicht der Tiere gehört Feuerwerk verboten": Tierärztin Renate Diestel aus Unsleben über Böller an Silvester

Plus Am 31. Dezember wird es um Mitternacht laut. Zahlreiche Raketen werden gezündet. Für Tiere ist das eine Qual. Wie kann man seinen Hund oder seine Katze schützen?

Es kracht, knallt und riecht nach Verbranntem. Während viele Menschen aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld das neue Jahr mit einem farbenfrohen Feuerwerk begrüßen, bedeutet der 31. Dezember für Tiere Stress. Besonders Hunde oder Wildtiere reagieren mit Panik. Die Redaktion hat bei Tierärztin Dr. Renate Diestel (58), die seit über 20 Jahren eine Kleintierpraxis in Unsleben betreibt, nachgefragt, wie Haustiere vor Böllern und Raketen geschützt werden können und worauf an Silvester geachtet werden sollte.

Renate Diestel: Tiere haben ein feineres Gehör und nehmen Töne wahr, die Menschen nicht hören. Auch der Geruch nach Verbranntem macht ihnen Angst. Neben Haustieren betrifft das vor allem Wildtiere. Wildtiere assoziieren das Geräusch von Feuerwerk mit einem Schuss. Das löst einen Fluchtreflex aus, der im Winter viel Energie unnötig verbraucht.