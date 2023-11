MAINSTOCKHEIM

Aus Syrien ans deutsche Pflegebett: Wie Aya Khanom in der fränkischen Provinz ihr Glück gemacht hat

Plus Eine junge Frau flieht aus der zerbombten Heimat und fängt in Europa ein neues Leben an. Doch so einfach, wie es klingt, ist es nicht. Die Geschichte der Aya Khanom - inklusive Happy End.

Das Haus der Familie Khanom, direkt neben der Universität in Homs/ Syrien gelegen, gibt es nicht mehr. In der Hochburg der syrischen Rebellen gegen das Regime al-Assads liegt kaum noch ein Stein auf dem anderen, die Bewohner sind zumeist geflüchtet. So auch Aya Khanom mit ihrer Familie, den Eltern, drei Geschwistern und einem Cousin. Inzwischen ist sie in Mainstockheim gelandet, aber es war ein langer Weg dorthin – und eine lange Geschichte.

Aya verbringt eine glückliche Kindheit in Homs, macht ihr Abitur im Jahr 2014 und beginnt an der Universität ein Studium für das Lehramt. Zunächst absolvieren in Syrien alle Lehramtsstudierenden ein fächerübergreifendes Grundstudium, um danach ihre Hauptfächer zu wählen – bei Aya wäre das Arabisch und Französisch gewesen. Bis 2015 kann sie ihre Studien verfolgen, dann beschließt die Familie, das Land zu verlassen und Hilfe in Europa zu suchen.

