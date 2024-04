Fußball

04:00 Uhr

Aus Unterfranken in die Fußball-Bundesliga: Diese 6 Talente haben das Zeug für eine Profi-Karriere

Plus Damion Downs trifft für Köln, Aaron Zehnter für Paderborn. Maximilian Breunig ist Drittliga-Stammkraft in Freiburg, Louis Breunig U-20-Nationalspieler. Und ein Duo hofft.

Von Frank Kranewitter, Jürgen Sterzbach, Michi Bauer

Nur ein Prozent der Fußballer, die in den Nachwuchsleistungszentren der deutschen Spitzenvereine ausgebildet werden, landen später tatsächlich einmal in der 1. oder 2. Bundesliga. Von einem Profivertrag träumen auch vielversprechende Talente aus Unterfranken. Schließlich haben es immer wieder einmal Spieler aus der Region in die 1. Liga geschafft, wie beispielsweise Bernd Hollerbach, Bernd Korzynietz oder Johannes Geis. Die Redaktion hat sich sechs Unterfranken angeschaut, die derzeit einen Profivertrag haben, und ihre Karrierechancen bewertet.

1. Damion Downs (19 Jahre, 1. FC Köln, Sturm)

Vierter Kurzeinsatz, erstes Bundesliga-Tor: Der in Werneck geborene (Lkr. Schweinfurt) Damion Downs wird den 9. März 2024 so schnell nicht vergessen. Sein Treffer zum 3:3-Endstand gegen Möchengladbach bescherte dem 1. FC Köln einen Punkt im Bundesliga-Abstiegskampf. "Einfach nur eine himmlische Erfahrung, mein erstes Tor in einem Derby zu erzielen", schrieb der 19-jährige Stürmer anschließend auf Instagram. Inzwischen bringt er es auf sieben Einsätze.

