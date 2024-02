Astheim

Von Astheim aus Versehen mit dem Bus nach Berlin: Taxifahrer bringt 14-jährigen Lenny zur Mama und wird ein Held

Plus Ein Junge aus Unterfranken strandet in Berlin und landet im Taxi von Maschid Aso Dolay. Der soll ihn nur zum Hauptbahnhof fahren, doch der Abend nimmt eine andere Wendung.

Von Barbara Herrmann

Diese Geschichte ist so schön, dass sie einfach erzählt werden muss: Der 14-jährige Lenny aus dem Landkreis Kitzingen steigt in Würzburg in einen Flixbus und fährt aus Versehen nicht nach Pforzheim zu seinem Vater. Sondern nach Berlin. In der Hauptstadt gestrandet, passt ein Taxifahrer stundenlang auf den Jungen aus dem Volkacher Stadtteil Astheim auf, bis seine Mama Andrea ihn abholen kommt. Ende gut, alles gut? Gut auf jeden Fall! Aber zu Ende ist die Geschichte damit nicht.

Als Lenny sie zurück daheim seinem Onkel Jürgen Gläser erzählt, erkennt der Reporter vom Bayerischen Rundfunk (BR) sofort, dass sie ein größeres Publikum verdient hat als die Runde am Küchentisch. Doch selbst er ahnt nicht, welch große Kreise sein Beitrag ziehen wird. Radiosender von SWR bis an die Nordsee melden sich seither ständig bei der Mutter in Astheim, sogar die Macher der Fernsehsendung "Stern TV" klopfen an.

