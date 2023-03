Würzburg

04.03.2023

Ausflüge für die ganze Familie: Die 12 schönsten Wandertouren mit Kindern durch Unterfranken

Plus Auf Wanderwegen können Kinder der Landschaft so nah wie sonst nirgendwo kommen. Welche Touren geeignet sind und wohin sich ein Familienausflug besonders lohnt.

Von Marcel Dinkel Artikel anhören Shape

Die Wanderpfade Unterfrankens sind nicht nur etwas für Sportlerinnen und Sportler. An der frischen Luft können sich Kinder jeden Alters prima austoben und dabei die Vielfalt der Natur kennenlernen. In den Wäldern und Tälern, vorbei an Bachläufen, wartet auf verwunschenen Wegen durch das Unterholz hindurch ein Abenteuer auf das nächste. Die Redaktion hat eine Auswahl der familienfreundlichsten Wanderungen hier für Sie zusammengestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen