Ausflugstipp auf dem Fahrrad: Entspannt von Gemünden nach Jossa durch das malerische Sinntal

Von Gemünden am Main durch das Sinntal nach Jossa auf dem Fahrrad - das bedeutet: sattgrüne Wiesen mit seltenen Orchideen, malerische Uferlandschaften, die zum Baden einladen. Eine Burg, ein Wasserschloss und viel historisches Fachwerk. 35 Kilometer geht es überwiegend über befestigte Wege, kein besonderes Können im Sattel erforderlich: Diese Fahrradtour durch den Sinngrund holt alle ab. Tipps zum Trip.

Die Tour führt durch das malerische Sinntal von Gemünden im Landkreis Main-Spessart nach Jossa im osthessischen Main-Kinzig-Kreis. Wir starten am Parkplatz Mainufer und folgen der Sinn in Richtung Schaippach.