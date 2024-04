Ausflugstipp: Auf Extratour in der Rhön - Was man auf dem neuen Wanderweg Wacholderheide sieht

Plus Mit Wandersiegel zertifiziert, bietet dieser neue Premiumwanderweg bei Münnerstadt ein außergewöhnliches Erlebnis: Unterwegs auf zehn Kilometern zu den Wacholderbüschen.

Ein Höhepunkt in der Rhön sind die Extratouren. Die Wege sind allesamt mit dem Deutschen Wandersiegel ausgezeichnet. Und als zertifizierter Premiumwanderweg bietet die Extratour Wacholderheide bei Münnerstadt ein außergewöhnliches Wandererlebnis, das Natur, kulturhistorische Kleinode und atemberaubende Ausblicke miteinander verbindet. Für die rund zehn Kilometer lange Tour sollte man 3,5 Stunden einplanen.

Der Ausflug startet in der rund 7600 Einwohner zählenden Stadt Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen. Die als Premiumweg zertifizierte Extratour "Wacholderheide" verläuft überwiegend auf Wiesenwegen und Waldpfaden durch die Hügellandschaft zwischen Rhön und Grabfeld und streift dabei nicht nur idyllische Rastplätze und schroffe Felsformationen, sondern auch selten gewordene Lebensräume.