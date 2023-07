Ausflugstipp im Odenwald: Auf dem Merkurpfad geht's auf Zeitreise am Limes entlang

Plus Knapp zehn Kilometer lang, wunderschön, historisch spannend: Auf diesem Römerpfad bei Osterburken lassen sich wandernd Natur und Geschichte erleben.

Für alle Wanderfreunde lohnt sich ein Ausflug nach Osterburken im Neckar-Odenwald-Kreis. Dort, im Norden von Baden-Württemberg, wurde im Frühling 2022 der "Merkurpfad" eröffnet. Der neun Kilometer lange Rundwanderweg verläuft ein Stück entlang des Limes und ist einer von sechs "Römerpfaden" im Odenwald. Das Säubrünnle, die Quellnymphe, ein Palisadennachbau - auf der Tour finden sich einige eindrucksvolle Stationen.

Der Limes-Parkplatz zwischen Osterburken und dem Stadtteil Bofsheim im Neckar-Odenwald-Kreis ist Ausgangspunkt der Tour. Der neun Kilometer lange Merkurpfad führt auf gut begehbaren Pfaden vom Parkplatz Richtung Bofsheim und von dort über das Petersbrünnle wieder zurück. Ein Teil des Qualitätswanderweges verläuft entlang des Limes. Unterwegs wechseln sich geologische, historische und landschaftliche Highlights ab.