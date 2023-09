Ausflugstipp in der Rhön: Auf dieser grandiosen Extratour geht es hinauf zur Burg, die ein Berg ist

Plus Viel urwüchsiger Wald, eine Keltensiedlung - und dann ein Gipfel mit fantastischem Ausblick. Warum und für wen sich die 11-Kilometer-Wanderung zur Milseburg lohnt.

Immer ein Höhepunkt in der Rhön sind die Extratouren – und das nicht nur, weil sie auf die Gipfel des Mittelgebirges führen. Die Premiumwege sind allesamt mit dem Deutschen Wandersiegel ausgezeichnet. Natur pur. Rein und unverfälscht. Über Stock und Stein. Wilde Felsformationen. Großartige Aussichten. Zeugnisse der keltischen Vergangenheit. Das alles können Ausflügler auf der 10,7 Kilometer langen Extratour Milseburg erleben. Rund 3,5 Stunden sollte man dafür einplanen - und über eine gute Trittsicherheit verfügen.

Der Ausflug startet im Biosphärenreservat Rhön am Wanderparkplatz Milseburg, rund acht Kilometer entfernt von der Großgemeinde Hofbieber im Landkreis Fulda. Die Wanderung durch malerischen Wald und offene Flur bietet neben grandiosen Aussichten, Felsformationen und plätschernden Gewässern auch ein echtes Gipfelerlebnis auf einem der markantesten Berge in der Rhön. Auf einer Länge von rund elf Kilometern erklimmen Wanderer 520 Höhenmeter.