Ausflugstipp in der thüringischen Rhön: Auf dem Hexenpfad gibt's für alle was zu erleben

Plus Unberührte Natur, schöne Wälder und malerische Weitblicke verspricht der sechs Kilometer lange "Hexenpfad" in der Rhön. Und auf Kinder warten auf dem Wanderweg Abenteuer.

Unberührte Natur, romantische Wälder, malerische Blicke in die Weite - und einige spielerische Elemente: Der "Hexenpfad" in Fischbach im thüringischen Teil der Rhön ist ein Abenteuer für Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber jeden Alters. Der Familienwanderweg führt auf einer Strecke von 5,8 Kilometern durch eine abwechslungsreiche Landschaft und lädt zum Wandern durch traditionelle Schafhutungen und zum Verweilen unter alten Baumriesen ein.

In der Fachzeitschrift "Wandermagazin" wurde die kleine Tour jetzt zur Wahl für Deutschlands schönsten Wanderweg 2024 nominiert. Tipps zum Trip.