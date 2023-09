Bad Neustadt

11:00 Uhr

Ausflugstipp mit dem Fahrrad: Familien-taugliche Rhön-Tour durch das Streutal von Bad Neustadt nach Fladungen

Allenfalls kleine Hügel sind im Streutal zu bewältigen. Die Tour in der Rhön eignet sich für alle Radfahrer.

Plus Kirchenburgen, Wasserschloss und Fachwerk. Auf der Radtour durch das Streutal zwischen Bad Neustadt und Fladungen gibt es Rhöner Geschichte hautnah. Und ganz viel Natur.

Von Daniel Peter Artikel anhören Shape

Knapp 40 Kilometer durch Rhöner Historie und tolle Natur: Das Streutal bietet eine schöne Tour für den Spätsommer, die alle Radfahrer gut meistern können. Gerade auch für Familien liegen viele gemütliche Rastplätze mit Spiel-Möglichkeit an der Strecke.

1. Wohin geht der Ausflug und was ist das für eine Tour?

Die Tour startet in Bad Neustadt an der Saale und führt durch das Streutal bis nach Fladungen. Ausgangspunkt ist der Festplatz in Bad Neustadt, von dort aus schlängeln wir uns durch die Saalewiesen nach Heustreu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .