Ausflugstipp nicht nur für Fasching: So lustig ist der Witze-Wanderweg bei Veitshöchheim

Unterwegs auf dem Narr-Erholungsweg in Gadheim, Ortsteil der Gemeinde Veitshöchheim: Die Fastnachtshochburg hat jetzt auch einen Witze-Wanderweg. Ein Narr mit blauem EU-Smiley symbolisiert das Tourenlogo.

Plus Eine Tour mit 27 Stationen für Wanderer, Spaziergänger, Narren und alle, die gerne lachen: In Gadheim, rund um den EU-Mittelpunkt, gibt es jetzt den Narr-Erholungsweg.

Von Patty Varasano

Veitshöchheim ist als "die" Faschingshochburg nicht nur im Landkreis Würzburg, sondern weit, weit darüber hinaus bekannt - der BR-Kultsendung "Fastnacht in Franken" sei Dank. Vielleicht nicht ganz so berühmt, aber auch bekannt ist der Veitshöchheimer Ortsteil Gadheim: Dort liegt inzwischen der Mittelpunkt der Europäischen Union (EU). Zumindest bei allen, die gerne wandern und an der frischen Luft unterwegs sind, könnte es jetzt einen dritten Grund für Bekanntheit geben: den neuen Narr-Erholungs-Weg.

Die 5,2 Kilometer lange Tour in Gadheim hält nicht nur den angeblich besten Witz der Welt bereit, sondern führt auch am geografischen EU-Mittelpunkt sowie an einem der letzten Amphibienlaichgewässer Veitshöchheims vorbei. Der bekannte Wortakrobat Oliver Tissot hatte die Idee zu der Rundwanderung, die auf 27 Ländertafeln Europas Witzkultur nachspürt. Nicht nur zur Faschingszeit - sondern das ganze Jahr!

