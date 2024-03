Bad Königshofen/Bad Bocklet

03.03.2024

Ausflugstipps für ganz Franken: 8 Orte, die Sie 2024 besuchen sollten

Rothenburg ob der Tauber feiert in diesem Jahr 750. Stadtjubiläum: Aus diesem Anlass gibt es viele Veranstaltungen und Ausstellungen in der malerischen Kleinstadt.

Plus Um am Wochenende etwas zu erleben, muss man nicht weit fahren. Auch in Franken gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Welche Ziele sich in diesem Jahr besonders lohnen.

Von Claudia Kneifel

Urlaub in der Region liegt im Trend. Und laut den aktuellen Zahlen des Tourismusverbands Franken haben so viele Menschen wie nie zuvor 2023 in Franken Urlaub gemacht. Die Gästeankünfte in Franken stiegen demnach im Vergleich zu 2022 um gut zwölf Prozent auf über 10 Millionen. Bei den Übernachtungen verzeichnete der Tourismusverband einen Zuwachs um zehn Prozent auf 23,3 Millionen. Aber nicht nur für Besucherinnen und Besucher aus aller Welt, auch für Einheimische gibt es in Franken jede Menge zu erleben und zu entdecken.

Ob beliebte Sehenswürdigkeiten oder spezielle Ausstellungen: Hier sind acht Ziele in Franken, bei denen sich im Jahr 2024 ein Besuch besonders lohnt.

