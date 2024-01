Karlstadt

Ausländerfeindliche Schmierereien in Karlstadt rufen Polizei auf den Plan

"Wacht auf!" schmierten Unbekannte in Karlstadt auf einen Wohnblock an der Ecke Bodelschwinghstraße/Zahnstraße unweit der Dreifachturnhalle, in der seit Kurzem geflüchtete Menschen untergebracht sind. Die Polizei nahm die Schmierereien am Samstagmittag auf.

Von Karlheinz Haase Artikel anhören Shape

In Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) haben unbekannte Täter auf den Kirchturm der katholischen Kirche "Zur Heiligen Familie" sowie auf einen Wohnblock unweit der Kirche und einen Schaukasten rechtsradikale Parolen gesprüht. Mit einem ausländerfeindlichen Spruch in derbster sexistischer Fäkalsprache wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag der Kirchturm der katholischen Kirche "Zur Heiligen Familie" in der Karlstadter Siedlung in der Nacht vom Freitag zum Samstag beschmiert. Auf die Glasscheibe des städtischen Schaukastens in der Bodelschwinghstraße sprühten der oder die Täter außerdem die Wörter "Für uns". An zwei Hauswände des Wohnblocks an der Ecke Bodelschwinghstraße/Zahnstraße schrieben sie "Bitte!!" und "Wacht auf!!".

Die Karlstädter Polizei hatte wegen der Schmierereien am Samstag zahlreiche Anrufe erhalten und deswegen Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Farbe und Schriftart dürfte die Urheberschaft in allen drei Fällen dieselbe sein. Ministranten verdeckten am Morgen nach der Tat den Spruch am Kirchturm mit einer Plane. Der katholische Pfarrer der Pfarrei "Zur Heiligen Familie", Simon Mayer, kündigte an, dass er eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgeben werde. Er verurteilte die Schmierereien scharf. Wer seine Meinung kundtun wolle, solle offen dazu stehen, sagte Mayer. Unweit der Kirche liegt die Dreifachturnhalle des landkreiseigenen Gymnasiums, in der neuerdings Geflüchtete untergebracht sind.

