Ausnahmegenehmigung für Wolfspaar aus der Rhön: Auch Hessen gibt die beiden Wölfe jetzt zum Abschuss frei

Plus Nach der Regierung von Unterfranken hat nun die Behörde in Kassel entschieden: Bis 9. November dürfen nach Nutztier-Rissen zwei auffällig gewordene Wölfe geschossen werden.

Nach der Regierung von Unterfranken vor einigen Tagen hat nun auch die Obere Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums im hessischen Kassel die beiden in der Rhön auffällig gewordenen Wölfe zum Abschuss freigegeben. Die beiden Tiere werden für eine Vielzahl von Wolfsrissen in den vergangenen Wochen verantwortlich gemacht.

Diese Ausnahmegenehmigung wurde im Einvernehmen mit dem hessischen Umweltministerium erteilt, heißt es in der Mitteilung aus Kassel. Die beiden Wölfe haben mehrfach Schafe im hessisch-bayerischen Grenzgebiet der Gemeinde Ehrenberg (Landkreis Fulda) gerissen. Wie schon auf bayerischer Seite der Rhön, reagiert nun auch die hessische Behörde auf die Risse, bei denen die Wölfe auch Schutzzäune überwunden hatten.