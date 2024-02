Haßfurt

17:00 Uhr

Ausstellung in Haßfurt: Wie der FC Bayern mit einem dunklen Kapitel seiner eigenen Geschichte umgeht

Plus Für den Fußballverein ist Integrationsgeschichte Erfolgsgeschichte. Gemeinsam mit seinen Ultras möchte er jeglichem rassistischem Gedankengut die Rote Karte zeigen.

Von Wolfgang Aull

Der FC Bayern München ist der mit Abstand erfolgreichste Fußballverein in Deutschland. Was weniger bekannt ist: Er schreibt sich auch gesellschaftspolitisches Engagement auf die Fahnen. "Rot gegen Rassismus" lautet die aktuelle Kampagne. Eine von dem Verein konzipierte Ausstellung mit dem Namen "Verehrt, verfolgt, vergessen" ist seit 2016 ein Dauerläufer. Sie wird in ganz Deutschland herumgereicht und war auch schon in Übersee. Aktuell ist sie in der Berufsschule in Haßfurt zu sehen.

Tim Burkard ist Jugendsozialarbeiter in der Heinrich-Thein-Schule. Er verfolgt gemeinsam mit seiner Kollegin Martina Meisch das Ziel, Schülerinnen und Schüler bei ihrer Orientierungssuche zu unterstützen. Hierbei sei ihnen, so Burkhard, "das Verständnis füreinander und Wissen übereinander trotz Unterschiedlichkeiten wie Sozialisation, Herkunft oder Religion ein besonderes Anliegen". Der FC Bayern spielte ihm mit dieser Ausstellung einen Ball zu, den er gerne aufnahm.

