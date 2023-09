Ausstellungsschiff MS Wissenschaft legt in Würzburg an: Das wird geboten

Plus Das Schiff MS Wissenschaft ist im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch ganz Deutschland auf Tour. Nun macht es Halt in Würzburg.

Das Frachterschiff MS-Wissenschaft legt in Würzburg an. Die Anlegestelle ist der Viehmarkt, Dreikronenstraße, südlich der Friedensbrücke. Vom 5. bis zum 9. September kann das Schiff von Groß und Klein bestaunt, bestiegen und anhand von Exponaten zum Thema Universum experimentell erkundet werden.

Schon seit Anfang Mai ist die MS Wissenschaft im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch ganz Deutschland auf Tour. Wissenschaft im Dialog (WiD) realisiert die Ausstellung mit Unterstützung der hinter WiD stehenden Wissenschaftsorganisationen, informiert eine Pressemitteilung. Ehemalig mit Kohle und Containern beladen und auf europäischen Wasserstraßen unterwegs, ist das Schiff heute ein schwimmendes Science Center und lädt mit jährlich wechselnden interaktiven Ausstellungen ein.