Würzburg/Schweinfurt

17:30 Uhr

Austrittsrekord bei katholischer Kirche in Bayern: So stark ist das Bistum Würzburg betroffen

Plus Erneut sind in der Diözese Würzburg mehr Menschen als bisher aus der Kirche ausgetreten. Was sind die Gründe? Das sagen der Bischof und ein Sprecher von "Wir sind Kirche".

Von Gisela Rauch

16.081 Menschen aus dem Bistum Würzburg sind im vergangenen Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten. Diese Rekordzahl an Austritten ist der kirchlichen Statistik von 2022 zu entnehmen, die die Deutschen Bischofskonferenz an diesem Mittwoch veröffentlicht hat. 2021 waren mit 10.567 Menschen im Bistum Würzburg schon überdurchschnittlich viele Menschen aus der Kirche ausgetreten. Im Jahr 2020 lag die Zahl der Kirchenaustritte im Bistum bei 7186 Personen.

Würzburgs Bischof Franz Jung: "Persönliche Verletzungen von Menschen mit der Kirche"

Ihn schmerze das sehr, kommentierte Würzburgs Bischof Franz Jung die neuen Zahlen. Er hält sie für "ein Indiz für die vielen Zerreißproben und Spannungen, die wir derzeit durchleben". Dem Pressedienst des Bistums Würzburg zufolge spricht Jung von "vielen persönlichen Verletzungen von Menschen mit der Kirche, die fragen, ob es noch ihre Kirche ist". Er erlebe als Bischof "Spannungen" auch "zwischen Rom und der Kirche in Deutschland, die sich bemüht um einen Weg der Erneuerung und immer wieder auch ein 'Nein' hört".

