Mellrichstadt

04.08.2023

Auszeichnung für Mellrichstädter Unternehmen: Reich GmbH gehört zu den weltweit besten Lieferanten von Bosch

Die Firma Reich in Mellrichstadt wurde mit dem Bosch Global Supplier Award ausgezeichnet. Im Bild (von links) Georg Smolorz (Leiter Unternehmensentwicklung & Vertrieb), Geschäftsführerin Nina Reich, Steffen Sauer (Leiter Qualitätsmanagement), Betriebsleiter Christoph Renner und Geschäftsführer André Reich.

Plus Bosch würdigt Spitzenleistungen seiner Lieferanten mit dem "Bosch Global Supplier Award". Zum wiederholten Mal durfte sich die Reich GmbH über die Auszeichnung freuen.

Von Simone Stock

Die Firma Reich in Mellrichstadt zählt zu den weltweit besten Lieferanten von Bosch und erhielt dazu vom Technologie- und Dienstleistungsunternehmen die Auszeichnung "Bosch Global Supplier Award". Das macht die Robert Bosch GmbH in einer Pressemitteilung publik. Reich hat die begehrte Auszeichnung in der Kategorie "Rohmaterial und Komponenten" erhalten.

Von seinen rund 35.000 Zulieferern hat Bosch 46 Lieferanten aus elf Ländern prämiert. Die Bosch-Gruppe würdigte damit bereits zum 18. Mal überdurchschnittliche Leistungen bei der Herstellung oder Lieferung von Rohmaterial, Produkten oder Dienstleistungen – insbesondere hinsichtlich Qualität, Kosten, Nachhaltigkeit und Innovationen.

