Bergtheim

11:00 Uhr

Ausziehen für den guten Zweck: Warum die Handball-Herren des HSV Bergtheim einen Akt-Kalender veröffentlicht haben

Plus Die Herrenmannschaft des HSV Bergtheim lässt für ihren ersten Erotik-Kalender die Hüllen fallen. Doch was bezwecken die jungen Männer damit?

Von Marco Karaschinski

Mit erotischen Aussichten auf das kommende Jahr und sehr viel nackter Haut leiten die Herren des HSV Bergtheim bereits jetzt den Jahreswechsel ein und lassen in ihrem ersten, eigenen Kalender die Hüllen für den guten Zweck fallen.

Mit der Hilfe des Profi-Fotografen Michael Issing ließen sich die Herren des HSV Bergtheim in den verschiedensten, zum Teil sehr erotischen Posen ablichten. Sogar eine Drohne kam bei dem Shooting zum Einsatz. Die Kalenderbilder wurden sowohl in der vereinseigenen Halle als auch in der Körperschmiede - dem lokalen Fitnessstudio - aufgenommen. Sowohl die Kosten für die Bereitstellung der Räumlichkeiten als auch das Shooting selbst wurden gesponsort.

