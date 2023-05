Kitzingen/Würzburg

04:00 Uhr

Autodiebe schlagen mehrfach in Franken zu: Wie sicher sind Keyless-Go-Systeme?

Plus Sie fangen Signale von Autoschlüsseln ab und stehlen dann die Fahrzeuge – die Masche der Täter ist nicht neu: Der ADAC spricht von einer "weit verbreiteten Sicherheitslücke".

Von Benjamin Stahl

Es geschah in der Nacht zum Sonntag: Zwischen 20 und 6.45 Uhr wurden in Kitzingen und Iphofen zwei schwarze BMW vor Wohnhäusern gestohlen. Gegen 3 Uhr hatte der Autobesitzer in Kitzingen noch Geräusche gehört, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen. Doch ansonsten fehlt von den Tätern, die laut einem Bericht des Polizeipräsidiums Unterfranken vom Dienstag "in unbekannte Richtung" flohen, jede Spur.

Diebstahlserie in Oberfranken

Was die beiden Fälle eint: Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Autodiebe das sogenannte Keyless-Go-System der Fahrzeuge ausgenutzt haben. Bei der Schließtechnik müssen Autobesitzerinnen und -besitzer den Schlüssel nur bei sich tragen, ihn aber zum Öffnen oder Starten des Wagens nicht mehr aktiv nutzen: Sobald man sich seinem Fahrzeug nähert, erkennt dieses per Funk den Schlüssel. Beim Berühren des Türgriffs öffnet die Zentralverriegelung, gestartet wird ohne Zündschlüssel, etwa durch Drücken eines Startknopfes.

