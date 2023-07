Autofahren im Alter: Wie bitte ich meine Eltern, den Führerschein abzugeben und nicht mehr selbst zu fahren?

Plus Die Fahrtauglichkeit älterer Familienmitglieder ist oft ein Tabuthema. Gespräche darüber können leicht im Streit enden. Psychologinnen und Verkehrsexperten geben Tipps.

Mit zunehmendem Alter häufen sich oft die Probleme von Seniorinnen und Senioren beim Autofahren. Wenn Seh- und Hörvermögen nachlassen und ältere Menschen langsamer reagieren, dann nehmen in vielen Fällen die Unfälle zu. Wer dann weiter Auto fährt, kann eine Gefahr im Straßenverkehr sein.

Doch für Angehörige ist es schwer, ältere Familienmitglieder damit zu konfrontieren. Solche Gespräche enden nicht selten im Familienstreit.