Automobilzulieferer Preh in Bad Neustadt: Alles, was Sie über Standort, Produkte und Werk wissen müssen

Plus Seit 2011 gehört Preh zur chinesischen Joyson-Gruppe. Hauptsitz blieb Bad Neustadt. Doch was wird dort gefertigt und wo kann man auf Preh-Produkte treffen?

Seit über 100 Jahren gibt es Preh in Bad Neustadt. Inzwischen agiert das Unternehmen als Teil der chinesischen Joyson-Gruppe auf drei Kontinenten. Wie der Hauptsitz genau aufgestellt ist und welche Rolle der Bereiche E-Mobilität heute und künftig spielen soll, erklärt Preh-CEO Charlie Cai.

Seit 2011 gehörte Preh mit einer Mehrheitsbeteiligung von 74,9 Prozent zu Joyson, die 100-Prozent-Übernahme war dann 2012, informiert Charlie Cai, der Vorsitzende der Geschäftsführung. Preh ist als Automotive Electronics Sparte eine von vier Divisionen der Joyson-Group und Spezialist für Bediensysteme im Fahrzeuginterieur wie auch für E-Mobility-Komponenten.