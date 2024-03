Bad Kissingen

12:30 Uhr

AWO äußert sich zurückhaltend zur Zukunft der Seniorenresidenz Parkwohnstift in Bad Kissingen: "Die Unsicherheit bleibt"

Die Investorensuche für die Seniorenresidenz Parkwohnstift dauert an.

Plus Die Schließung des Seniorenheims zum 30. Juni ist wohl abgewendet. Allerdings gibt es weiter offene Fragen. Klare Aussagen macht die AWO während der Verhandlungen nicht.

Von Wolfgang Dünnebier

Die Bemühungen zur Rettung des Parkwohnstiftes in Bad Kissingen auf unterschiedlichen Ebenen dauern an. Intern ist den Bewohnerinnen und Bewohnern der Seniorenresidenz wohl kommuniziert worden, dass die Schließung zum 30. Juni abgewendet sei. Eine offizielle Bestätigung seitens der AWO gibt es dafür aber in einer aktuellen Pressemitteilung nicht.

Mehrere Investoren haben Interesse an der Seniorenresidenz angemeldet. "Über den Inhalt der zurzeit laufenden Gespräche wurde Vertraulichkeit vereinbart", wird der Sprecher des AWO-Bezirksverbandes Unterfranken, Dirk Baumann, in der Erklärung zitiert.

