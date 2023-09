Wiebelsberg/Gochsheim

04:00 Uhr

Azubi bleibt auf der Strecke: Ausfälle im Linienverkehr erschweren für 16-Jährigen den Weg zum Betrieb enorm

Auf der Buslinie 8160 von Oberschwarzach über Gerolzhofen nach Schweinfurt fallen derzeit zahlreiche Verbindungen aus. Dank einer neuen Vergabe des Linienverkehrs soll sich das ab 11. September ändern, kündigt das Landratsamt Schweinfurt an. Das Foto entstand am Busbahnhof in Gerolzhofen.

Plus Der Jugendliche aus Wiebelsberg muss um 7 Uhr in Gochsheim sein. Mit dem Bus ist dies derzeit kaum zu schaffen. Mit Schuljahresbeginn soll sich die Lage bessern.

Von Michael Mößlein Artikel anhören Shape

Seit einem Vierteljahr sorgen die vielen Ausfälle von Busverbindungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Schweinfurt für Ärger. Seit Monatsersten zählen zu den Betroffenen auch Auszubildende, die mit Beginn des neuen Lehrjahres ihre Betriebe nicht oder nur über Umwege und verspätet erreichen. Der Fall von Tim Ziegler aus Wiebelsberg zeigt stellvertretend, wie vertrackt die Lage ist. Für 11. September verspricht das Landratsamt Schweinfurt jetzt eine Verbesserung.

Der 16-Jährige aus dem Oberschwarzacher Ortsteil hat am 1. September seine Ausbildung zum Nutzfahrzeugmechatroniker in Gochsheim begonnen. Um dort pünktlich um 7 Uhr beginnen zu können, stehen ihm ab dem Busbahnhof in Gerolzhofen, wohin ihn sein Vater morgens mitnimmt, ab 4.43 Uhr mehrere Busse der Linie 8160 zur Verfügung. Theoretisch.

