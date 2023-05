Kitzingen

30.04.2023

Azubi-Mangel: Wie Firmen in Mainfranken Lehrlinge ködern und auf was Jugendliche wirklich stehen

Ein Mitarbeiter von Fehrer Automotive bringt Vincent Hebbel (Mitte), 22 Jahre aus Hoheim, und Romeo Schmidt (rechts), 17 Jahre aus Kitzingen, seinen Beruf näher. Zahlreiche Besucher kamen zu den Berufsinformationstagen am Wochenende in Kitzingen.

Plus Der Mangel an Lehrlingen ist riesengroß. Firmen kommen Interessierten deshalb sehr weit entgegen. Beispiele aus der Region zeigen, wie das aussehen kann.

Wer eine Ausbildung anfangen wollte, hat sich früher bei Firmen beworben - heute bewerben sich die Firmen bei den jungen Leuten: Dieser in der Wirtschaft gängige Spruch zeigt, wie sich die Vorzeichen auf dem Lehrstellenmarkt verändert haben. Der Mangel an Nachwuchs ist bundesweit ein Riesenproblem für Unternehmen geworden, Tendenz steigend.

Allein in Mainfrankens Handwerk blieben in den vergangenen Jahren jeweils gut 1000 Stellen unbesetzt. Deshalb lehnen sich in der Region mittlerweile viele Chefs weit aus dem Fenster, um Auszubildende zu ködern.

