B26n steht erneut in der Kritik: Bundesrechnungshof zweifelt Bedarf und Wirtschaftlichkeit der Umgehungsstraße an

Plus Die Finanzkontrolle des Bundes fordert eine Neuberechnung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses, um zu klären, ob die Maßnahmen noch zeitgemäß sind.

Es gibt wieder neue Kritik an der B26n. Diesmal wendet sich mit dem Bundesrechnungshof die oberste Behörde zur Finanzkontrolle des Bundes an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV). Wie aus kürzlich veröffentlichten Bemerkungen des Bundesrechnungshofs hervorgeht, wird eine "umfassende Neuberechnung zu Kosten und erwartetem Nutzen der B26n" gefordert, um die Wirtschaftlichkeit der seit Jahrzehnten geplanten Umgehungsstraße zu belegen.

Bemängelt wird vonseiten des Bundesrechnungshofs (BRH) vor allem, dass der Bedarf der geplanten Bundesstraße aktuell nicht nachgewiesen werden kann. Im Schreiben ist von "wesentlich veränderten Rahmenbedingungen" seit der Aufnahme der B26n in den Bundesverkehrswegeplan 2030 die Rede. Konkreter führt der BRH aus, dass damalige Schwachstellen im Straßennetz beseitigt oder reduziert worden seien, etwa die Verkehrsbelastung durch Schwerverkehr und das gesamte Verkehrsaufkommen. Gleichzeitig aber haben sich die Kosten für die 41,5 Kilometer lange Straße seit 2016 mit inzwischen 650 Millionen Euro mehr als verdreifacht.