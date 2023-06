Güntersleben

04:00 Uhr

B27-Sperrung sorgt für Verkehrs-Chaos: Anwohner bauen in Güntersleben sogar Mülltonnen-Hindernisse

Plus Dass die Umleitungsstrecke stark ausgelastet sein wird, hatte man erwartet. Jetzt wird klar: Auch in den umliegenden Ortschaften herrscht Chaos und Stau.

Von Julian Bandorf Artikel anhören Shape

Es ist aktuell das beherrschende Thema für die Pendlerinnen und Pendler aus dem nordwestlichen Würzburger Landkreis: die nun bereits über sechs Wochen andauernde Sperrung der B27 zwischen Thüngersheim und Veitshöchheim. Durch die Sanierungsarbeiten in diesem Bereich wurde eine Umleitung auf der anderen Mainseite notwendig, die jedoch sowohl bei Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern als auch bei der Anwohnerschaft der betroffenen Orte und um Umland für Ärger sorgt.

Ampelschaltung wurde angepasst - aber sorgt das für eine Verbesserung?

Dass die Orte entlang der Umleitungsstrecke - Zellingen, Erlabrunn, Margetshöchheim und Zell am Main - unter dem erhöhten Verkehrsaufkommen leiden, ist definitiv keine Überraschung. Bereits vor dem Beginn der Bauarbeiten bat das Staatliche Bauamt Würzburg um Verständnis bei den Betroffenen. Für die drei Monate von Mitte Mai bis Mitte August solle man möglichst die Strecke meiden und im Optimalfall auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen, so der optimistische Appell des Bauamts. Wie eine Sprecherin des Staatlichen Bauamtes mitteilte, seien die Ampelschaltungen an die neue Verkehrssituation angepasst worden, sodass der Verkehr auf der Umleitungsstrecke bestmöglich fließen könne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .