Babyskelett gibt Rätsel auf: Was die Archäologen über den spektakulären Fund bei Dornheim wissen und was nicht

Plus Bei den Grabungen stießen die Experten auf ein Knochengerüst. Sie gingen zunächst von Tierknochen aus, doch es stammt von einem Säugling. Ist das Feld damit jetzt ein Tatort?

Von Eike Lenz

Knochenfunde gehören für Archäologen zum Alltag. Auch bei den seit mehreren Jahren laufenden Grabungen im Dornheimer Grund tauchen sie immer wieder auf. Als die Experten der Uni Jena dort vor einiger Zeit auf ein Skelett stießen, gingen sie zunächst davon aus, dass es sich um Tierknochen handelt. Doch bei näherer Untersuchung erlebten sie eine Überraschung: Bei der Knochenanalyse kam heraus, dass sie die sterblichen Überreste eines wenige Wochen alten Säuglings geborgen hatten. War das Feld bei Dornheim damit ein Tatort?

Spricht man Michael Marchert auf den Fund an, stellt er erst einmal klar, dass menschliche Skelette wie dieses bei Siedlungsgrabungen nicht so häufig auftauchen – und Babyskelette schon gar nicht. Entdeckt wurde das Knochengerüst in einer kleinen Abflussrinne. Es ist schwierig, bei so kleinen Kindern bereits das Geschlecht zu bestimmen, weil die Knochen noch keine deutlichen Unterschiede hergeben. Den Ausgräbern gibt der Fund nach wie vor Rätsel auf.

