Lohr

10.02.2023

Bachelor-Kandidatin Alyssa aus Lohr war schon einmal verheiratet – mit Verwandtem von Charlie Chaplin

Plus Der Ex-Mann der 36-Jährigen ist ein bekannter Musiker in Südafrika. Auf ihrem Instagram-Account gibt die Kandidatin noch mehr über sich preis.

Von Katrin Amling Artikel anhören Shape

In der RTL-Datingshow " Der Bachelor" will sie die große Liebe finden – die 36-jährige Alyssa Chaplin, geborene Büttgen, aus Lohr. Offenbar dachte die Marketing-Managerin schon einmal, diese gefunden zu haben. 2019 heiratete sie Andrew Chaplin, der mit seinem Zwillingsbruder in Südafrika als Elektro/Hip-Hop-Duo "Locnville" bekannt ist. Ein südafrikanisches Lifestyle-TV-Magazin begleitete die Hochzeit mit einem zehnminütigen Video-Feature, das noch im Internet zu finden ist.

