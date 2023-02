Lohr

04:00 Uhr

Bachelor-Kandidatin Alyssa Chaplin aus Lohr: Teilnahme an der RTL-Show war eine "außergewöhnliche Erfahrung"

Plus Bachelor-Kandidatin Alyssa aus Lohr ist schon viel herumgekommen. Jetzt ist sie in der TV-Show "Der Bachelor" zu sehen. Wie es dort war, erzählt Alyssa im Interview.

Von Greta Nagel Artikel anhören Shape

Bei der TV-Dating Show " Der Bachelor" will sich Alyssa Chaplin aus Lohr neu verlieben. In Mexiko kämpft sie, wie 22 weitere Kandidatinnen, um das Herz von Bachelor David Jackson. Geboren ist die heute 36-Jährige in Kapstadt. Im Alter von zehn Jahren kam Chaplin mit ihren Eltern nach Main-Spessart. Seitdem ist auch Lohr ihre Heimat. Hier verbrachte sie ihre Jugend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .