273 Bewohner betroffen: Dem Parkwohnstift in Bad Kissingen droht das Aus

Plus Der Betreiber der Seniorenresidenz hat Insolvenz angemeldet. Er und ein Investmentfonds sind sich uneins wegen nötiger Millioneninvestitionen ins Gebäude. Ein Schock für Bewohner und Mitarbeiter.

Von Benedikt Borst

Es ist ein riesengroßer Schock für die 273 Bewohner und Bewohnerinnen, hunderte Angehörige sowie die 159 Mitarbeitenden: Der Seniorenresidenz Parkwohnstift in Bad Kissingen droht das Aus. Das teilt die AWO Unterfranken in einer Presseerklärung mit. Die Betreibergesellschaft der Seniorenresidenz, die Parkwohnstift gGmbH, "hat am 12. Februar Insolvenz angemeldet", heißt es. Bei der Parkwohnstift gGmbH handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der AWO Unterfranken. "Die Mitarbeiter und Bewohner kennen die Bemühungen und die Probleme des Hauses. Sie waren die ganze Zeit informiert. Dennoch ist die Bestürzung groß", berichtet Pressesprecher Dirk Baumann gegenüber unserer Zeitung.

Streit um Millioneninvestitionen

Warum wurde Insolvenz angemeldet? Das Gebäude ist inzwischen 50 Jahre alt und stark modernisierungsbedürftig. Um es zu ertüchtigen, müssten hohe Millionenbeträge in die Sanierung und in den Brandschutz investiert werden. Das Gebäude gehört nach Angaben der AWO einem Immobilienfonds mit Sitz in Amsterdam, der vom AXA-Konzern gemanagt wird. Zwischen der Parkwohnstift gGmbH und der zu AXA-gehörenden Investmentgesellschaft gibt es Streit, wie die hohen Kosten untereinander aufzuteilen sind, also wer wie viel bezahlt. Es laufen Verhandlungen, in Zuge deren die AWO Unterfranken ein Zukunftskonzept vorgelegt und die Investmentgesellschaft ihrerseits veränderte Konditionen angeboten habe. "Die Positionen beider Seiten liegen bisher weit auseinander", betont die AWO.

