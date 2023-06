Bad Kissingen

17:00 Uhr

Bad Kissingen: Mahnungen für längst ausgebaute Zähler - Warum die Stadtwerke grundlos einen Kunden unter Druck setzten

Plus Monate kämpfte ein Stadtwerke-Kunde gegen Mahnungen für Gas- und Stromzähler, die längst ausgebaut waren. Warum der Stromversorger ihn so lange in der Luft hängen ließ.

Von Wolfgang Dünnebier Artikel anhören Shape

Alfred Meisner ist nicht sonderlich gut auf die Stadtwerke Bad Kissingen zu sprechen. Über ein halbes Jahr wehrte er sich gegen haltlose Mahnungen und sogar die Androhung einer Gas- und Stromsperre. Und das für Zähler, die längst ausgebaut waren. In seiner Verzweiflung wandte er sich an diese Redaktion.

Dieser Schritt kam nicht von ungefähr. Seit Dezember 2022 hatte sich bei Meisner zunehmend Ärger aufgestaut. Denn statt einer über Monate in Aussicht gestellten Lösung der Angelegenheit eskalierte die Situation bis Mai immer weiter. Insgesamt 17 Vorgänge wie Briefkontakte und Posteingänge und telefonische Gespräche hat Meisner in diesem Zeitraum dokumentiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .