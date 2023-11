Bad Kissingen

16:40 Uhr

Bad Kissingen: Wie es kommt, dass Heribert Hedrich jetzt zu den besten Bäckern Deutschlands zählt

Plus Die Qualität der Backwaren muss stimmen, sagt Bäckermeister Hedrich. Deshalb lässt er seine Produkte auch mal extern prüfen. Was ein gutes Brot ausmacht.

Von Isolde Krapf

Auf der Weltleitmesse des Deutschen Bäckerhandwerks iba in München bekam Heribert Hedrich (Bad Kissingen) am 1. November den Bundesehrenpreis des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks verliehen. Ja, ein bisschen stolz sei er schon, sagt der Bäckermeister im Gespräch mit dieser Redaktion. "Denn diesen Preis auf Bundesebene bekommt man wahrscheinlich nur einmal in seinem Bäckerleben", sagt der 65-Jährige.

Dass er jetzt unter den 47 besten deutschen Bäckerinnen und Bäckern ist, habe vor allem damit zu tun, dass ihm Qualität in seiner Backstube stets wichtig ist, meint Hedrich, der seit mehr als 25 Jahren auch stellvertretender Innungsobermeister seiner Zunft ist.

