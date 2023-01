Bad Staffelstein: Mann versteckte tote Mutter über Monate in Tiefkühltruhe

Als die Polizei nach dem Tod eines 45-Jährigen dessen Haus durchsuchte, entdeckten die Beamten eine weitere Leiche. Vermutlich ein Fall von Sozialbetrug.

Einen gruseligen Fund hat die oberfränkische Polizei in einem Wohnhaus in Bad Staffelstein (Lkr. Lichtenfels) gemacht. Dort fanden die Beamten nicht nur die Leiche des 45-jährigen Bewohners, sie entdeckten eine weitere tote Person in einer Tiefkühltruhe. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben offenbar um die 70-jährige Mutter des Mannes. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Coburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken fand der Polizeieinsatz bereits am 22. Dezember statt. Gegen 12 Uhr hatte ein Anwohner durch das Fenster seines Nachbarn geblickt und diesen dort leblos liegen sehen. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Anwesen.

Obduktion ergibt eine natürliche Todesursache

Nach der nun abgeschlossenen Obduktion könne in beiden Fällen eine mögliche Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, dass die Frau bereits vor einigen Monaten eines natürlichen Todes gestorben sei. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 45-Jährige seine Mutter unmittelbar nach ihrem Tod zu Hause aufbewahrt hatte, um ihre Sozialleistungen weiter zu erhalten.