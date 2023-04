Haibach

16:19 Uhr

Badeunfall bei Schwimmkurs in Unterfranken: Fünfjähriger Junge fast ertrunken

Bei einem Schwimmkurs in Unterfranken wäre ein kleines Kind am Freitag fast ertrunken. (Symbolbild)

Plus Während eines Schwimmkurses im Landkreis Aschaffenburg ging ein Kind plötzlich unter und tauchte nicht mehr auf. Was bis jetzt bekannt ist.

Von Bearbeitet von Lukas Will Artikel anhören Shape

Im Hallenbad in Haibach (Lkr. Aschaffenburg) ist es am Freitagnachmittag während eines Schwimmkurses zu einem Badeunfall gekommen. Ein fünfjähriger Junge musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt zu den Umständen des Unfalls, teilt diese in einer Pressemitteilung mit.

Gegen etwa 14 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Badeunfall im Hallenbad in der Ringwallstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei geriet der Fünfjährige aus noch ungeklärter Ursache während des Schwimmkurses unter Wasser. Anwesende zogen den Jungen dann aus dem Becken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen