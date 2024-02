Bahnstrecke Würzburg-Marktbreit-Treuchtlingen: Im Schnitt fallen jede Woche mehr als zehn Züge aus

Plus Reisende und Pendler in der Region leiden unter der großen Unzuverlässigkeit des Bahnangebots. Warum die Bestandsaufnahme wenig Hoffnung macht.

Zuverlässigkeit geht anders: Mehr als zehn Züge jede Woche sind im Jahr 2023 auf der Strecke Würzburg-Treuchtlingen ausgefallen, insgesamt 544 Züge. Das geht aus der Statistik hervor, die die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) auf Nachfrage dieser Redaktion erstellt hat. Die BEG ist für die Organisation des Schienenpersonenverkehrs im Freistaat zuständig.

Auch wenn sich die Situation nach Ansicht regelmäßiger Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer im Lauf des Jahres gebessert hat, ruckelt es auf der Verbindung Würzburg-Treuchtlingen, die seit Dezember 2022 vom Anbieter Go-Ahead Bayern betrieben wird, weiterhin gewaltig: Mal bremsen Baustellen die Züge aus, mal fehlt es an Personal. Das eingesetzte Wagenmaterial ist nur eingeschränkt barrierefrei, Toiletten sind nicht funktionsfähig. Und der versprochene Zwei-Stunden-Takt für eine umsteigefreie Regionalexpress-Verbindung Würzburg-München ist noch gar nicht umgesetzt.