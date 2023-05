Bahnstrecke Würzburg-Nürnberg bleibt monatelang gesperrt: Alles, was Fahrgäste dazu wissen müssen

Plus Ab diesem Freitag, 26. Mai, geht ab Rottendorf (Lkr. Würzburg) nichts mehr, die Bahn saniert die Gleise. Was die Vollsperrung für Reisende und Pendler bedeutet.

Vom kommenden Pfingstwochenende bis zum Ende der Sommerferien saniert die Deutsche Bahn die stark genutzte Strecke zwischen Würzburg und Nürnberg. Von der Vollsperrung betroffen sind der Bahn zufolge rund 1,5 Millionen Reisende, Pendlerinnen und Pendler. In zwei Bauabschnitten werden Gleise und Weichen der rund 90 Kilometer langen Trasse erneuert. Die Sperrung nutzt die Bahn auch, um Oberleitungen und Brücken zu kontrollieren und auszubessern. Außerdem wird an Bahnhöfen gearbeitet. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Sanierung betrifft die Bahnstrecke zwischen Rottendorf (Lkr. Würzburg) und Fürth. Zunächst wird von Freitag, 26. Mai (21 Uhr), bis Sonntag, 6. August (4 Uhr), der Abschnitt zwischen Rottendorf und Neustadt/Aisch voll gesperrt. Anschließend folgt vom 6. August bis Dienstag, 12. September (4 Uhr) der Abschnitt von Neustadt/Aisch nach Fürth.